Mafia: droga tra Basilicata e Puglia, 22 misure cautelari

ANSA , 30/09/2022 06:19

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Un'associazione finalizzata al traffico di droga tra il Vulture-Melfese, in Basilicata, e la provincia di Foggia, in Puglia, e' stata sgominata da un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. In particolare, i militari dell'Arma stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare restrittiva a carico di 22 indagati, "gravemente indiziati - e' specificato in un comunicato - di associazione finalizzata al traffico illecito, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di armi automatiche clandestine". Stamani, alle ore 11.30, nel Palazzo di giustizia di Potenza, si terra' una conferenza stampa, alla quale partecipera' il procuratore capo della Repubblica, Francesco Curcio, per illustrare i dettagli dell'operazione. (ANSA).