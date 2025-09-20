Comunicati Stampa

Tre persone denunciate per furti aggravati

Comando Provinciale di Rieti - Cittaducale (RI) , 20/09/2025 11:39

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno deferito a piede libero tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di una serie di furti aggravati commessi tra i mesi di marzo e maggio 2025, ai danni di nota catena commerciale dedita alla vendita di elettrodomestici e prodotti elettronici.

Le indagini hanno permesso di attribuire ai soggetti ben sette episodi delittuosi, perpetrati in altrettanti punti vendita situati in diverse regioni italiane, tra cui Cittaducale (RI), Teramo, Albignasego (PD), Lecco, Alessandria e Pomezia (RM). Il danno economico complessivo è stato stimato in circa 20.000 euro.

Tra la refurtiva recuperata e catalogata figurano dispositivi di elevato valore commerciale, quali computer portatili, tablet, smartwatch e smartphone di note marche.

L’attività investigativa ha preso avvio dal furto commesso all’interno del punto vendita ubicato al Terminillo Center di Cittaducale, dove erano stati sottratti quattro computer portatili.

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’esame tecnico di telefoni cellulari riconducibili ai sospettati, è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e l’identità dei presunti autori.

Il modus operandi adottato dai tre soggetti era sempre lo stesso: due complici entravano separatamente all’interno del negozio, uno con il compito di rimuovere i dispositivi antitaccheggio e l’altro incaricato di introdurre una busta schermata. Dopo l’incontro all’interno del punto vendita, la refurtiva veniva trasferita nella busta e portata all’esterno, mentre un terzo complice rimaneva all’esterno con funzioni di “palo”, pronto a segnalare eventuali controlli.

Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti elementi di responsabilità a carico dei tre indagati, deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità saranno accertate dall’Autorità Giudiziaria.