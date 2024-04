Comunicati Stampa

Smantellato un altro fortino della droga

Comando Provinciale di Siracusa - Siracusa , 04/04/2024 10:07

I Carabinieri della Stazione di Ortigia e dello Squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” hanno arrestato un 25enne del luogo per detenzione illecita di stupefacenti. Quello strano via vai in un vicolo non è sfuggito ai militari che, dopo una serie di appostamenti, hanno fatto irruzione e bloccato l’uomo mentre provava a disfarsi dello stupefacente e tentava la fuga uscendo da una porta secondaria, correndo verso i binari adiacenti la ferrovia. Il blitz e la successiva perquisizione hanno permesso di rinvenire circa 6 grammi tra cocaina e marijuana, suddivisa in dosi, oltre alla somma di 3.904 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. L’accesso all’abitazione era protetto da una porta in ferro che è stata scardinata con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e il perimetro sorvegliato da un sofisticato impianto di videosorveglianza, verosimilmente per rallentare e sfuggire ai controlli delle forze di polizia. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.