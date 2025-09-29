Comunicati Stampa

Ruba nove bottiglie di vodka nel supermercato

Comando Provinciale di Piacenza - Fiorenzuola d'Arda (PC) , 29/09/2025 14:18

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda hanno eseguito un arresto in flagranza di reato nei confronti di un giovane 26enne residente in provincia di Milano, ma di fatto senza fissa dimora, accusato di furto aggravato continuato. Il giovane è stato arrestato mentre tentava di rubare merce all’interno di due supermercati situati nella cittadina della Val d’Arda. Il fatto è avvenuto intorno alle 20:00 quando la Centrale Operativa dei carabinieri è stata informata da un dipendente della sicurezza del supermercato di via Friuli a Fiorenzuola d’Arda. Il personale aveva notato un giovane che si comportava in modo sospetto, cercando di sottrarre diversi articoli, tra cui bottiglie di alcolici. Il sospettato ha attraversato il supermercato senza passare per le casse, dirigendosi verso l'uscita con la merce nascosta sotto il giubbotto. L'addetto alla sicurezza, ha prontamente allertato i carabinieri, fornendo una dettagliata descrizione del ladro e degli articoli rubati. In particolare, il giovane stava cercando di sottrarre bottiglie di whisky e vodka, per un valore complessivo di circa 140 euro. Il giovane 26enne non è riuscito a completare il furto senza essere notato: alcuni dipendenti hanno cercato di fermarlo ma è riuscito ad allontanarsi. Dopo si è diretto verso un altro supermercato della zona, dove ha cercato di rubare ancora. Difatti dopo mezz’ora il giovane è stato avvistato anche nel supermercato di via Europa, dove ha cercato di rubare ancora delle bottiglie di alcolici. Il personale del supermercato, riconoscendo la persona, ha nuovamente informato i carabinieri, che erano alla sua ricerca e sono intervenuti tempestivamente riuscendo questa volta a fermarlo. Identificato, ha cercato di nascondere le bottiglie di vodka e di altri alcolici all’interno di uno zaino. Durante il controllo, i carabinieri hanno recuperato 9 bottiglie di vodka e 8 lattine di coca cola, che erano state rubate e poi nascoste all’interno dello zaino. La merce è stata restituita ai due supermercati, mentre il 26enne, dopo l'arresto, è stato condotto presso la Stazione dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda. A seguito del furto ha ammesso la sua colpa, restituendo la merce rubata. Trattenuto presso le camere di sicurezza di Fiorenzuola d’Arda, nella giornata odierna comparirà dinanzi al Tribunale di Piacenza per il rito direttissimo.