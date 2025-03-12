Comunicati Stampa

In occasione del rave party, organizzato nella cava inattiva a Badia di Susinana di Palazzuolo sul Senio tra l’8 ed il 9 marzo scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo hanno identificato diverse decine di partecipanti. In totale sono state identificate circa 400 persone e 100 veicoli, con cui gli stessi si erano recati sul luogo, riscontrando numerose violazioni sia amministrative che penali. Sono state segnalate 5 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di marijuana, hashish, cocaina, ketamina e pasticche di droga sintetica. In un mezzo controllato dopo la fine dell’evento, a seguito del deflusso di tutti i partecipanti, è stato rinvenuto e sequestrato il materiale utilizzato per l'organizzazione del raduno musicale non autorizzato, ovvero varie casse e altoparlanti di grandi dimensioni, mixer, microfoni, luci, gruppi elettrogeni, macchina per il fumo artificiale, pannello solare, vari cablaggi elettrici, oltre a numeroso altro materiale. I 3 giovani trovati in possesso delle apparecchiature, provenienti da un'altra regione, sono stati denunciati a piede libero come organizzatori del rave party. Inoltre, i controlli dei Carabinieri sono proseguiti anche nel giorno successivo all’evento, per verificare che non vi fossero persone che non avevano ancora lasciato la zona. Infatti nella mattinata del 10 marzo i Carabinieri di Marradi hanno controllato 3 giovani a piedi nel centro abitato che si stavano dirigendo verso la stazione ferroviaria per rientrare in Liguria. I tre, provenienti dal rave party di Palazzuolo sul Senio del giorno precedente, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di un coltello a serramanico. Il tutto è stato sequestrato e nei confronti del giovane in possesso di coltello è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di arma da punta e da taglio, mentre un altro è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di quasi 3 grammi di hashish. All’ultimo invece sono stati sequestrati 12,5 grammi di ketamina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 135 euro, ritenuta provento di spaccio e, pertanto lo stesso è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. Il giovane è stato portato davanti al Giudice del Tribunale di Firenze che ha convalidato l’arresto ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso un ufficio di polizia a Genova. La colpevolezza degli indagati dovrà essere acclarata nel corso del processo e per gli stessi vige la presunzione di innocenza.