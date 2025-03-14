Comunicati Stampa

Marito e moglie, corrieri di stupefacente

Comando Provinciale di Campobasso - Campobasso , 14/03/2025 14:35

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso, unitamente a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso, hanno arrestato una coppia, lui 32enne e lei 28enne, per detenzione ai fini di spaccio di eroina. I militari operanti, nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione di reati riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lungo una delle arterie principali che collega il capoluogo alla vicina Puglia, hanno proceduto al controllo di una coppia, marito e moglie, che viaggiavano a bordo di un’auto guidata dall’uomo, peraltro privo di patente di guida perché ritiratagli qualche giorno prima. L’atteggiamento di quest’ultimo insospettiva i militari, che procedevano ad un’ispezione dell’auto e dei soggetti, durante la quale il predetto tentava di disfarsi di un involucro occultato dalla consorte sulla sua persona, che immediatamente recuperato risultava contenere ben 51 grammi di eroina. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dei coniugi, consentiva di rinvenire un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento in dosi della predetta sostanza. A seguito di tale rinvenimento è scattato l’arresto della coppia che, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.