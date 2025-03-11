Comunicati Stampa

La baby gang che aveva seminato il panico

Comando Provinciale di Bologna - Bologna , 11/03/2025 10:53

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna e della Stazione Bologna Indipendenza hanno identificato i presunti autori dei fatti accaduti il 1° febbraio scorso. In particolare, poco prima della mezzanotte, alcuni cittadini vennero accerchiati in momenti diversi, tra Piazza Minghetti, via San Felice, Via Riva di Reno e Piazza Malpighi, da una pericolosa baby gang. Quanto accaduto a un giovane cameriere, divenne di interesse pubblico sulla cronaca locale. Quella sera, il giovane, 23enne italiano, venne accerchiato, spinto a terra, preso a calci e rapinato dello smartphone che aveva in mano. Soccorso dai sanitari del 118, fu medicato e dimesso con una prognosi di otto giorni. Due giorni dopo, il giovane si presentò ai Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza di via Galliera per sporgere denuncia. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna e svolte dai Carabinieri hanno consentito di individuare tre minorenni, quali presunti responsabili di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.