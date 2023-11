Comunicati Stampa

In stato di alterazione aggredisce i passanti

Comando Provinciale di Udine - Cividale del Friuli (UD) , 09/11/2023 11:21

I Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli hanno arrestato un 33enne residente nella città ducale, nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Più in particolare, l’uomo, in forte stato di agitazione, mentre era in strada nei pressi della propria abitazione, avrebbe dapprima colpito con un pugno il finestrino di un’auto che stava transitando in strada, per poi aggredire, apparentemente senza alcun motivo, una 29enne del posto, che stava passando a piedi in quel momento, afferrandola e strattonandola per i capelli. La ragazza, riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo e a scappare, benché spaventata, aveva avuto comunque la lucidità di chiamare i Carabinieri al numero unico di emergenza 112 dal proprio telefono cellulare, raccontando l’accaduto e chiedendo aiuto. Immediatamente è sopraggiunta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Cividale del Friuli, che ha dapprima soccorso la ragazza, la quale non ha riportato lesioni, per poi recarsi in direzione dell’uomo il quale, per opporsi ai militari, li ha da subito aggrediti, cercando di morderli, senza però riuscirci per la prontezza degli operanti, i quali hanno lo hanno immobilizzato e dichiarato in arresto, trovandolo inoltre in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente che, dagli accertamenti preliminari svolti, sarebbe risultata essere amfetamina. Il perdurare del forte stato di agitazione dell’interessato ha richiesto il suo trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine dove è strato ricoverato in osservazione.