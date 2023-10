Comunicati Stampa

Controlli straordinari nel fine settimana

Comando Provinciale di Genova - Genova , 16/10/2023 10:42

I Carabinieri del Comando Provinciale proseguono incessantemente l’attività di controllo intensivo del territorio, con l’utilizzo di pattuglie del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni e del personale del Reggimento Lombardia. Nel corso del fine settimana, nel centro storico genovese e nella zona di Sampierdarena, sono state controllate circa trecento persone, di cui almeno la metà stranieri e minorenni ospiti di alcune comunità cittadine. Durante l’operazione sono state denunciate e tratte in arresto complessivamente 13 persone.

Due cittadini gambiani di 20 anni, con pregiudizi di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di attività di osservazione e pedinamento nei vicoli, in via San Luca, individuavano due soggetti mentre cedevano cocaina ad un 40enne italiano. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 100 euro, provento dell’illecita attività. Nel medesimo contesto, da un’accurata ispezione del luogo, i militari, recuperavano occultate sotto la saracinesca di un fondo oltre 20 dosi di crack e cocaina. L’acquirente, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacente.

Un italiano di 35 anni con pregiudizi di polizia e un ecuadoriano di 45 anni a seguito delle reiterate violazioni delle disposizioni restrittive cui erano sottoposti rispettivamente per reati in materia di sostanze stupefacenti e per la misura cautelare dell’avvicinamento all’ex convivente.

Durante la notte, nel corso di un controllo ad un esercizio pubblico in via della Maddalena, è stato arrestato un cittadino senegalese di 40 anni con pregiudizi di polizia, poiché ricercato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, dovendo scontare una pena detentiva di 6 mesi di reclusione. Al termine delle formalità l’uomo è stato ristretto presso il carcere di Marassi.

Sempre durante i controlli nel centro storico, venivano deferiti un 30enne marocchino ed un’italiana di 35 anni, rispettivamente per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e per violazione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in questo comune per 2 anni. Presso i giardini del centro commerciale Fiumara, sono stati denunciati in stato di libertà per cessione di sostanze stupefacenti aggravata in concorso 3 minorenni egiziani, ospiti di comunità cittadine, individuati a seguito di una cessione di hashish a un loro giovane connazionale. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di ulteriori 15 grammi della medesima sostanza. Nel corso delle operazioni di controllo, un quarto egiziano, minorenne, si scagliava contro gli operanti provocando lesioni ad un militare. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni ad un P. U.. Un 60enne italiano, con pregiudizi di polizia, per furto con destrezza. Mentre si trovava all’interno di un ristorante situato in un centro commerciale, asportava dalla tasca di un 30enne il portafoglio contenente denaro e documenti. Un 30enne italiano, con pregiudizi di polizia, per detenzione abusiva di munizioni, ricettazione e invasione di terreni ed edifici. Nel corso di un controllo, veniva trovato abusivamente all’interno di un caseggiato di via Maritano, di proprietà dell’Arte. Nel corso della perquisizione veniva trovato in possesso di una cinquantina di cartucce calibro 12.