Comunicati Stampa

Banda di truffatori "carabinieri"

Comando Provinciale di Catanzaro - Caraffa di Catanzaro (CZ) , 20/03/2025 12:22

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco ha tratto in arresto in flagranza del reato di truffa aggravata in concorso, perpetrata ai danni di una donna anziana di Caraffa, tre soggetti (due fratelli e la moglie di uno di essi), di origine e con residenza in Campania. I presunti autori del fatto criminoso avrebbero contattato un’anziana donna di Caraffa, vedova e che viveva sola in casa, e, qualificandosi falsamente come carabinieri, le avrebbero rappresentato che la di lei figlia era rimasta coinvolta in un sinistro stradale ed era in pericolo di vita e le avrebbero poi richiesto la corresponsione di una somma, simulando che la stessa fosse funzionale a sostenere le spese di un delicato e costoso intervento chirurgico cui la giovane era stata sottoposta, preannunciando nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere in consegna il denaro. Facendo leva sulla estrema vulnerabilità della persona offesa, i tre riuscivano ad ottenere la disponibilità di euro 1450,00, ma venivano prontamente bloccati da personale in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco, che riuscivano a trarli in arresto recuperando la somma di denaro. All’esito del giudizio direttissimo, i due uomini sono stati destinatari di provvedimento cautelare in carcere, mentre alla donna è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.